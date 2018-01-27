В Украине повысят цену на газ - Порошенко
Правительство Украины готово установить цену на газ в соответствии с требованиями МВФ. Об этом в четверг, 25 января, заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщает Bloomberg. "Я знаю, что правительство готово урегулировать цены на газ", - сказал президент. МВФ со своей стороны требует, чтобы цена газа была установлена на уровне его себестоимости и затрат на транспортировку. Установление такой цены является одним из условий получения Украиной очередного транша кредита Фонда.
Ранее Порошенко заявил, что Украина может получить следующий транш по программе расширенного финансирования МВФ к началу апреля.
МВФ в марте 2015 г. одобрил четырехлетнюю программу кредитования экономики Украины EFF на $17,5 млрд. В рамках получено четыре кредитных транша на общую сумму $8,7 млрд.