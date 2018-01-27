В Украине повысят цену на газ - Порошенко

Правительство Украины готово установить цену на газ в соответствии с требованиями МВФ. Об этом в четверг, 25 января, заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщает Bloomberg. "Я знаю, что правительство готово урегулировать цены на газ", - сказал президент. МВФ со своей стороны требует, чтобы цена газа была установлена на уровне его себестоимости и затрат на транспортировку. Установление такой цены является одним из условий получения Украиной очередного транша кредита Фонда.

