Порошенко называет "блестящим" свой диалог с Трампом

Президент Украины Петр Порошенко оптимистично настроен в вопросе отношений с Вашингтоном и заявляет о существенной поддержке от США при президентстве Дональда Трампа.



"Украина имеет блестящий диалог с господином Трампом. Я провел две полные встречи, многочисленные обсуждения, мы получили оружие, получили чрезвычайно мощную поддержку от Конгресса США, при чем от обеих партий. И мы можем оставаться оптимистичными", - сказал П.Порошенко, выступая на панельной дискуссии Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария) в пятницу.

