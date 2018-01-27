Надежда Трампа убивает мечты Киева?

На 26 января 2018 года анонсированы две интереснейшие встречи – в Давосе президентов Украины и США Петра Порошенко и Дональда Трампа и в Дубае – спецпредставителя США по Украине Курта Волкера и помощника президента России Владислава Суркова, отвечающего «за Украину» в Кремле. О чем они хотят поговорить, тоже уже известно. Во всяком случае, гарант нации анонсировал: «...Мы обсудим различные вопросы сотрудничества с США: экономические, безопасности – в частности, поставки оборонительного вооружения, поддержку украинских реформ». И миротворцев ООН...



В Донбассе, разумеется, где без них, как видится в Киеве, не обойтись. Потому что, так размышляют киевские стратеги, одно дело – воевать за «реинтеграцию Донбасса» самим, один на один с ополченцами ДНР с ЛНР. И другое – делать то же самое, но, получив, например, «звиздюлей» на поле брани или в очередных «котлах», иметь возможность спрятаться за спины миротворцев. Особенно если среди этих ребят не будет российского контингента, на чем настаивает, аж пищит, Киев...



Но уже сейчас есть некоторые моменты, которые зарождают сомнения в благоприятном исходе всей этой высокопоставленной возни с новой кровью в украинском Донбассе в сухом остатке. С одной стороны, Волкер перед встречей с Сурковым побывал в Киеве, где обошел практически всех: гаранта нации, секретаря Совета нацбезопасности и обороны, начальника Генштаба ВСУ и т. д. И при этом мистер Волкер сказал в своем «Твиттере» самое главное для Киева: «США не будут вести переговоры об Украине без Украины. Я остаюсь в тесном контакте с моими украинскими коллегами из Администрации президента, МИД Украины, украинского парламента и коллегами из Франции и Германии». И это в Киеве расценили как однозначную поддержку своих позиций Америкой.



Мистер Волкер сказал в своем «Твиттере» самое главное для Киева: «США не будут вести переговоры об Украине без Украины. Я остаюсь в тесном контакте с моими украинскими коллегами из Администрации президента, МИД Украины, украинского парламента и коллегами из Франции и Германии». И это в Киеве расценили как однозначную поддержку своих позиций Америкой

По мнению Волкера, содержание «Минска-2» – просто прекрасное, но не хватает воли для го выполнения. А будет воля, уверен он, «всего этого можно достичь за 12 месяцев». Но при одном условии, которое озвучили после своей встречи Порошенко и Волкер: Москва должна, наконец, продемонстрировать политическую волю к мирному урегулированию и согласиться на размещение миротворческой миссии ООН на оккупированном Донбассе

Плюс к этому буквально вчера, 25 января 2018-го, стало известно: Трамп наконец-то согласился с тем, что «русские хакеры» таки вмешивались в ход американских президентских выборов в 2016 году, желая организовать его, Трампа, победу, хотя и не ставили его в известность. И все, кто ненавидит не только Трампа, но и Россию Владимира Путина, страшно обрадовались и приободрились: это конец улучшению американо-российской дружбы, приверженцем которой якобы является Трамп, и новые его «терки» с Путиным, который и слышать не хочет о каких-то хакерах.К тому же буквально сегодня, предваряя встречу Волкер – Сурков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков уже заявил, что это мероприятие – бессмысленный пшик. «Ожидать каких-то результатов от этой встречи вряд ли приходится, вряд ли возможно, да и не следует, наверное. Это «сверка часов», рабочий процесс», – резюмировал он. Тогда зачем встречаться? И вопрос подвис.Однако, с другой стороны, российская газета «Известия» сообщила, что одно дело – мечты о миротворцах и фантазии Киева. А другое – дипломатические реалии на эту же тему из жизни ООН. «Тема с миротворцами в Донбассе отнюдь не умерла. Работа ведется. В основу операции ляжет российская резолюция, которая уже находится в ООН. Мы готовы обсуждать любые предложения и дополнения Киева, чего от них и ждем. Однако до сих пор они этого не сделали. Единственное, чего точно никогда не будет, – это миротворцев на границе», – якобы сказал газете высокопоставленный чиновник в российских дипломатических кругах. И тоже фактически признал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий: «...Проект резолюции – единственное предложение, лежащее на столах всех членов Совета Безопасности ООН». Так в пользу кого сработают миротворцы, если они появятся-таки в Донбассе?А вот и сенсация. В значительной мере сеющая новые вопросы и фактически дезавуирующая надежды на «американо-российский холод». Сам Трамп в Давосе, где он убеждал всех, что Америка сильнее всех и что все должны с этим согласиться и сопеть в тряпочку, подавляя возможное недовольство, вдруг потеплел в российском направлении. Журналисты его спросили, планирует ли он строить диалог с Россией. И он ответил: «Мы надеемся на это».Вот эта «надежда Трампа» действительно обессмысливает какие-то переговоры и встречи клерков. Пусть и высокопоставленных, но все же клерков – Волкера и Суркова. Их результаты – лишь легкая зябь или бессмысленная рябь на воде: появляется тот, кто сильнее дует, и все сразу меняется. Даже шторм может начаться. Так и здесь: все будут решать президенты Трамп и Путин, если случится их новая встреча. Или если они начнут действовать через своих министров – Сергея Лаврова и госсекретаря Рекса Тиллерсона. И, конечно же, «убивает» обещание Волкера «не переговариваться об Украине без Украины». Кто это обещал? Волкер. А он кто? Вот то-то же. Вот если бы Трамп сказал такое, то это был бы самый цимус. Но зачем Трампу ограничивать себя и подтверждать слова своего клерка, если это сужает его, президента, поле для маневра на переговорах с Путиным?Волкер в Киеве действительно «сверил часы» в пользу Украины. Если верить скупым сведениям о предмете его разговора с украинскими властителями, то он от имени США:- и положение о миротворцах в киевской редакции поддерживает, и хочет, чтобы они встали на границе между Донбассом и Россией и среди них не было россиян;- и закон о реинтеграции Донбасса поддерживает, считая, что он не противоречит «Минску-2», хотя ни разу и нигде и не упоминает этот документ;- и поддерживает тезис об «агрессии России» в Украину и требует, чтобы именно Москва выполнила свою часть «Минска-2» и убрала свои войска из Донбасса, хотя никто и не доказал, что войска эти в Донбассе есть, а Россия – сторона конфликта, а не гарант его мирного разрешения;- и ратует за приоритетное выполнение положения «Минска-2» об украинском контроле над границей с Россией со стороны ДНР с ЛНР, после чего возможно выполнение и других пунктов из политической (амнистия участникам конфликта, особый статус, выборы), экономической (деблокада самопровозглашенных республик и восстановление с ними торгово-экономических связей) и гуманитарной (обмен пленными, выполнение социальных обязательств Киевом) частей «Минска-2»;- и хочет, чтобы мирные переговоры велись в «нормандском формате» все в том же составе. Но при этом он против того, чтобы Киев вел прямые переговоры с ДНР и ЛНР, хотя согласование любых вопросов именно с мятежными регионами – это одно из требований «Минска-2»;- и, конечно же, хочет начинать все с прекращения огня в Донбассе. «Мир, вне всякого сомнения. Мы хотим увидеть мир и окончание боев. Мы хотим видеть всех граждан Украины в спокойствии и безопасности. Это могло бы стать базой для начала полного выполнения Минских соглашений».По мнению Волкера, содержание «Минска-2» – просто прекрасное, но не хватает воли для го выполнения. А будет воля, уверен он, «всего этого можно достичь за 12 месяцев». Но при одном условии, которое озвучили после своей встречи Порошенко и Волкер: «Москва должна, наконец, продемонстрировать политическую волю к мирному урегулированию и согласиться на размещение миротворческой миссии ООН на оккупированном Донбассе, включая неконтролируемый участок российско-украинской государственной границы». Как к этому относится Россия, тоже известно – и слышать, повторяю, не хочет, что она «участвует в Донбассе». И к чему приводят расхождения во взглядах на все эти положения, тоже не бином Ньютона: 13 ноября 2017 года на встрече в Белграде Волкер передал Суркову дополнение из 25 пунктов к предложенному Россией варианту резолюции по размещению миротворческой миссии ООН на Донбассе. Россия назвала приемлемыми только 3 из 25, и все, на том и разошлись. Что будет сейчас, как всегда, ждем-с...