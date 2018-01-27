Украина в 2021 году получит перспективу членства в ЕС, убежден Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко считает, что в 2021 году Украина получит перспективу членства в Европейской Союзе.



"Я абсолютно убежден, что после волны популизма евроскептиков всё будет хорошо. Единственное, что изменится в 2021 году, – Украина с поддержкой Польши и Литвы получит перспективу членства в Европейском Союзе", - сказал П.Порошенко, выступая на панельной дискуссии Всемирного экономического форума в Давосе в пятницу (трансляция и перевод "5 канала").



Кроме того, глава Украинского государства подчеркнул необходимость единства Европейского Союза и других демократических стран. "Основой для нашего единства являются наши ценности, а не деньги", - сказал он.



"Я абсолютно убежден, что мы победим в пропагандистской войне, выиграем в информационной войне, станем победителями в гибридной войне, потому что правда – на нашей стороне", - заявил П.Порошенко.

