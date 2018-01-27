Названо условие перехода Неймара в «Реал»

Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар перейдет в мадридский «Реал», если поможет своему клубу выиграть Лигу чемпионов в сезоне-2017/2018. Об этом сообщает Goal.com.



По информации источника, президент парижского клуба Нассер Аль-Хелаифи пообещал форварду, что в случае победы в турнире отпустит его в Испанию летом 2018 года. Сам Неймар рассказал своим близким, что мечтает о переезде на «Сантьяго Бернабеу» (стадион «Реала»).



14 января сообщалось, что президент мадридцев Флорентино Перес хочет купить Неймара и готов включить в возможную сделку нападающего Криштиану Роналду, с которым у него испортились отношения. По информации Le 10 Sport, в борьбу за бразильца включился «Манчестер Юнайтед», который предлагает 500 миллионов евро за его трансфер.



Неймар перешел в ПСЖ летом 2017 года из «Барселоны» за рекордные 222 миллиона евро. По сообщениям СМИ, форвард так и не сумел адаптироваться к жизни в Париже и несчастлив в своем клубе, несмотря на то, что играет за него на особых условиях: одноклубникам нельзя грубо играть против него на тренировках, также Неймара освободили от занятий по оборонительной тактике.

