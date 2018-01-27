Трамп пообещал делать доллар «сильнее и сильнее»

Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы доллар был сильным. Об этом он сказал в интервью телеканалу CNBC.



«Доллар будет становиться все сильнее и сильнее, и я в конечном счете хочу видеть сильный доллар», — сообщил Трамп, добавив, что слова министра финансов Стивена Мнучина о пользе слабого доллара были вырваны из контекста и неверно истолкованы.



Мнучин 24 января на форуме в Давосе заявил, что ослабление доллара обеспечит поддержку экономике США за счет улучшения условий для внешней торговли. «Более слабый доллар — это хорошо для нас в контексте торговли и возможностей», — сказал он.

