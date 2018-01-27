В Украине на выходных потеплеет

В ближайшие сутки погоду большей части Украины по-прежнему будет определять гребень антициклона, ожидается падение атмосферного давления, сообщает Укргидрометцентр. Холодная воздушная масса медленно будет отступать в восточном направлении, открывая дорогу более теплому воздуху. Ожидается погода без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с.



Температура ночью 8-13°, на Левобережье до 16° мороза, днем 1-6° мороза; в западных областях ночью 3-8° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, на Закарпатье и Прикарпатье 2-7° тепла.



В Киеве - без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-10° мороза, днем 1-3° мороза.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 27 января самая высокая температура днем была +7,7 в 1902 году, самая низкая ночью -24,7 в 1954 году.



28 января в западных, северных, днем в Украине, кроме юга, небольшой снег, мокрый снег (днем на западе с дождем), местами гололед, налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, на западе порывы 15-20 м/с.



Температура ночью 4-9° мороза, на крайнем западе страны 0-2° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, на Закарпатье и Прикарпатье до 6° тепла; в восточных областях ночью 7-12° мороза, днем 2-7° мороза.



В Киеве - небольшой снег, мокрый снег, местами гололед, налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-6° мороза, днем около 0°.

