Усик планирует развлечься: интервью перед боем
Завтра, 27 января, состоится боксерский поединок, который обещает стать одним из самых громких спортивных событий года. Два чемпиона – украинец Александр Усик и латыш Майрис Бриедис – встретятся в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии, который пройдет в Риге. Украинские зрители смогут наблюдать за «дуэлью непобедимых» в прямом эфире на телеканале «Интер». Начало «Большого бокса» – в 22:15.
Накануне боя в столице Латвии состоялась совместная пресс-конференция боксеров. Это последнее общение с прессой перед боем. По словам журналиста программы «Утро с «Интером» Дмитрия Чистякова, который сейчас находится в Риге, Александр Усик приехал на встречу в прекрасном настроении и на все вопросы отвечал с юмором. «Я много сделал нового, и в субботу я это покажу, – пообещал украинский боксер. – Будем развлекать друг друга боксом! I am very feel!». А на вопрос нашего журналиста о том, что вкусного он уже успел попробовать в Риге, ответил: «Моя команда кормит меня той едой, какая мне необходима, так что ничего сверхъестественного я здесь не пробовал, кроме вкусного мяса и рыбы».
Подробнее обо всем, что происходит накануне боя в латвийской столице, о настроениях спортсменов и болельщиков и о том, чего ждать от завтрашнего поединка, – в сюжете программы «Утро с «Интером»
Напомним, поединок Усик – Бриедис в прямом эфире покажет телеканал «Интер». Трансляция боя состоится в специальном выпуске проекта «Большой бокс», который посвящен 10-летию бокса на «Интере». В юбилейной программе телезрителей ждет много сюрпризов. А пока – несколько любопытных фактов о главном проекте о боксе на украинском ТВ.
10 интересных фактов о «Большом боксе» на «Интере»
1. Бокс в эфире «Интера» появился в 2008 году. Сначала это были просто трансляции боев топовых украинских боксеров. Первым поединком, за которым в прямом эфире наблюдали зрители канала, стал бой Владимира Кличко против россиянина Султана Ибрагимова. Победу тогда одержал украинский боксер и стал чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе по трем версиям – IBF, IBO и WBO.
2. «Большой бокс» как отдельный телепроект появился в 2011 году. Студия программы стала площадкой, где спортивные эксперты могут высказывать свои мнения и обмениваться прогнозами по поводу боксерских поединков.
3. Бессменный ведущий «Большого бокса» – Роман Кадемин. По его словам, до начала работы над проектом он не имел представления, какой титанический труд проделывают боксеры на пути к мировой славе и чемпионским титулам. Чтобы лучше понять людей, о которых он рассказывает в эфире, телеведущий начал ходить на индивидуальные занятия по боксу.
4. Проект «Большой бокс» в 2012 году получил телевизионную премию «Телетриумф» в номинации «Лучшая спортивная программа».
5. В студии «Большого бокса» побывало много иностранных звезд спорта. Среди них: бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе – британец Леннокс Льюис, интерконтинентальный чемпион по версии WBO – американец Тони Томпсон, спарринг-партнер братьев Кличко – Ола Афолаби, бывший тренер Кличко и Усика – Джеймс Али Башир.
6. Помимо боксеров и спортивных экспертов, гостями программы становятся и музыкальные звезды. Например, в 2013 году в студии «Большого бокса», посвященного поединку Владимира Кличко и Александра Поветкина, были Александр Розенбаум и Джамала, исполнявшая гимн Украины перед этим боем.
7. Самыми популярными среди украинцев поединками за всю историю бокса на «Интере», конечно же, стали бои с участием братьев Кличко.
ТОП-3 поединков по аудитории 18+ (Украина):
- Поединок Виталия Кличко против Дерека Чисоры 18 февраля 2012 года собрал у экранов 10 млн телезрителей (рейтинг – 20,82%, доля – 71,62%).
- Рейтинг боя Владимир Кличко – Дэвид Хэй 2 июля 2011 года – 20,45%, доля – 73,03%. За этим противостоянием следили почти 9,5 млн зрителей.
- Трансляция поединка Владимир Кличко – Александр Поветкин 5 октября 2013 прошла на «Интере» с рейтингом 19,47%, доля – 55,71%. Его посмотрели почти 11 млн украинцев.
8. Самый продолжительный эфир «Большого бокса» длился 6 часов! Он состоялся в сентябре 2016 года и был посвящен поединку Александра Усика против поляка Кшиштофа Гловацки. Программа началась в 20:30 и закончилась в два часа ночи.
9. Самым сложным для команды и экспертов «Большого бокса» стал эфир от 28 ноября 2015 года. В тот вечер Владимир Кличко проиграл поединок Тайсону Фьюри и потерял звание чемпиона мира в тяжелом весе по версиям IBF, IBO, WBO, WBA. Тогда все настолько были уверены в победе нашего чемпиона, что результат боя поверг участников программы в шок. И после завершения трансляции поединка в студии на некоторое время повисла мертвая тишина.
10. Случаются в «Большом боксе» веселые казусы и даже розыгрыши. Например, однажды команда проекта в прямом эфире разыграла боксера Виктора Постола. Он пришел в студию программы накануне боя Кличко – Фьюри. А перед тем поединком британский боксер всячески провоцировал украинца, даже наряжался в костюм Бэтмена. Чтобы подшутить над Постолом, наняли актера, одели его в супергероя – и в таком виде он внезапно появился перед Виктором, да еще и начал «наезжать» на боксера. Спортсмена эта шутка, конечно, застала врасплох. Зато повеселила остальных гостей и телезрителей.
Не пропустите трансляцию одного из самых ожидаемых поединков года и юбилейный выпуск проекта «Большой бокс» – 27 января в 22:15 на телеканале «Интер»!