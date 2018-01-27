МИД РФ о санкциях США: мы оставляем за собой право на ответ

Министерство иностранных дел России прокомментировало введение американской стороной дополнительных санкций в отношении ряда россиян и российских компаний и отметило, что оставляет за собой право на ответ, передает УНН со ссылкой на МИД.



“Если власти США предпочитают рвать экономические и прочие связи с Россией, это их право, как мы оставляем за собой право на ответ. Однако вашингтонским стратегам пора задуматься, что бессмысленной санкционной кампанией, которая не дала и не даст им никаких результатов, а обернется лишь финансовыми потерями для американского бизнеса, они демонстрируют на весь мир собственную беспомощность”, — говорится в заявлении МИД РФ.



В ведомстве также обратили внимание на то, что посол США в России Джон Хантсман опубликовал статью, в которой выразил стремление к улучшению отношений между странами за несколько часов до введения санкций.

