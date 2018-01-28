Хакеры похитили криптовалюты на сумму $400 млн с биржи Coincheck

В Японии с криптобиржи Coincheck хакеры похитили 526 млн единиц (токенов) криптовалюты NEM, что составляет около 400 млн долларов. Об этом заявили представители биржи во время срочной пресс-конференции, сообщает Bloomberg.



Coincheck - одна из крупнейших японских криптовалютних бирж.



Соучредитель биржи Юсуке Оцука отметил, что сейчас компании неизвестно, каким образом с биржи исчезли более 500 млн токенов NEM.



Он заверил, что фирма работает над усилениями безопасности всех активов клиентов.



Японское агентство по финансовым услугам также отреагировало на атаку и заявил, что изучает факты, связанные с Coincheck.



Криптовалюта NEM - десятая по в мире по рыночной стоимости. После сообщения об атаке стоимость криптовалюта NEM снизилась на 7,5%.

