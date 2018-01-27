Стали известны подробности переговоров между США и Россией о судьбе Донбасса

Помощник президента России Владислав Сурков и спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер не смогли прийти к единому мнению по украинскому закону о реинтеграции Донбасса на встрече в Дубае. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает «Интерфакс».



«Ключевым вопросом стал закон реинтеграции Донбасса. Однако стороны по-прежнему демонстрируют разные подходы в этом вопросе. Добиться единого взгляда пока не удалось», — сказал источник.



Это уже четвертая встреча Суркова и Волкера. Предыдущая состоялась в ноябре 2017 года в Белграде.



Закон о реинтеграции Донбасса был принят Верховной Радой 18 января. В нем Россия признается «страной-оккупантом», на нее возлагается ответственность за «моральный и материальный ущерб, нанесенный Украине, ее органам государственной власти и местного самоуправления». Но так как против закона выступили депутаты от «Оппозиционного блока», парламент Украины должен повторно рассмотреть закон, после чего он будет направлен на подпись президенту.

