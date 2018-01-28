Украина оказалась мировым блокчейн-лидером

Украина вошла в рейтинг 14 мировых лидеров по внедрению технологии блокчейн, на которой основаны все криптовалюты, включая биткоин. Об этом сообщил советник по вопросам электронного управления Украины Константин Ярмоленко на своей странице в Facebook. Он сослался на презентацию автора книги «Революция блокчейна» Дона Тэпскотта.



По словам Ярмоленко, в рейтинг также вошли США, Китай, Канада, Бразилия, Франция, Израиль и ряд других государств. По каким критериям составлялся рейтинг, Ярмоленко не указал.



В конце октября украинские СМИ сообщали, что депутаты Верховной Рады активно скупают криптовалюту. Некоторые из них успели заработать на электронных деньгах миллионы долларов.



11 октября депутаты Верховной Рады Украины предложили законопроект о легализации оборота криптовалют в стране. Государственное регулирование рынка цифровых денег предполагается поручить Национальному банку Украины.

