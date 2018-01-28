Каждый третий украинец хочет выехать из страны – опрос

Каждый третий украинец рассматривает возможность выехать из страны – прямо сейчас или при определенных благоприятных обстоятельствах. Об этом в субботу, 27 января, сообщает Зеркало недели со ссылкой на результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии. Так, 6,3% опрошенных готовы уехать из Украины и делают для этого определенные шаги, 10,8% – "в принципе готовы, но для этого пока ничего не делали", еще 20% "пока не готовы, но хотели бы, при благоприятных обстоятельствах".



При этом 29,1% опрошенных заявили, что они думают о том, чтобы выехать из Украины, а 63,6% – что это не приходило им в голову. Еще 7,3% не определились с ответом.



"Лучшей жизни ищут в основном жители маленьких городков, 34,5% которых задумываются об отъезде, за ними готов последовать каждый третий житель больших городов (от 100 до 500 тыс. населения), 30% горожан полумиллионников и миллионников поглядывают в сторону границы, 26% – готовы покинуть село, 25% – поселок", – сообщает СМИ.



При этом из имеющих намерение покинуть Украину 55% – молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет; 44% – от 30 до 39 лет; 33% – 40–50-летние.



Из тех, кто готов уехать, 40% – люди с высшим образованием; 27,6% – со средним специальным; 23,2% – со средним и 17,8% – с неполным средним образованием.

