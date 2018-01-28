В Украину в ближайшие сутки придет более теплый воздух

На территорию Украины в ближайшие сутки 28 января начнет поступать относительно теплая и влажная воздушная масса с Атлантики, сообщает Укргидрометцентр. Ночью в северных регионах, а также в Ровенской, Волынской областях, а днем на большей территории страны, кроме южных и восточных областей, ожидается небольшой мокрый снег, (днем в западных областях дождь), гололед, местами налипание мокрого снега.



Ночью и утром в северных, западных и центральных областях туман. На дорогах страны гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м / с, днем в западных областях местами порывы 15-18 м / с.



Температура в восточных регионах, Днепропетровской и Запорожской областях ночью 7-12 ° мороза, днем 2-7 ° мороза; в западных областях ночью 1-6 ° мороза, днем 1-6° тепла; на остальной территории ночью 3-8 ° мороза днем от 3 ° мороза до 2 ° тепла.



В Киеве 28 января небольшой мокрый снег, гололед, температура ночью 5-7° мороза, днем около 0°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 28 января самая высокая температура днем была 7,5° в 1983 и 1990 годах, самая низкая ночью -23,0° в 1892 году.



В Украине 29 января прогнозируется мокрый снег и дождь, местами гололед, налипание мокрого снега. На дорогах страны гололедица. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, в западных областях порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25 м/с.



Температура воздуха ночью 0-5°, на востоке до 8° мороза, в западных областях от 2° мороза до 3° тепла; днем от 1° мороза до 4° тепла, на западе страны 3-8° тепла, на Закарпатье до 10° тепла.



В Киеве 29 января ожидается мокрый снег и дождь, местами гололед, налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем 2-4° тепла.

