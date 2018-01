Times: британский министр обороны своими заявлениями по РФ вызвал негодование спецслужб

Руководители британских служб безопасности назвали паникером министра обороны Соединенного Королевства Гэвина Уильямсона за его утверждения о том, что Россия может напасть на Великобританию. Об этом в воскресенье сообщила газета The Sunday Times.



По ее данным, Уильямсон, делая свои заявления по России, использовал секретную информацию, предоставленную, в частности, сотрудниками спецслужб США. Таким образом глава минобороны мог скомпрометировать британских партнеров в разведывательной сфере. "Он использовал разведывательные данные, из которых не все являются британскими", - сказал осведомленный источник издания. "Люди из Центра правительственной связи (ЦПС, аналог Агентства национальной безопасности США - прим. ТАСС) были в ярости", - приводит газета слова другого своего информатора.



The Sunday Times также привела мнение своего источника из британской военной разведки, который назвал "дилетантскими" заявления Уильямсона по России. "Никто никогда не заходил так далеко в количественной оценке потенциального риска для жизни в результате разрушительного нападения России или любого другого враждебного государства на инфраструктуру Великобритании. Мы не хотели бы спекулировать и быть паникерами", - подчеркнул источник.



Гэвин Уильямсон ранее в интервью газете The Daily Telegraph заявил, что Россия якобы разрабатывает планы по уничтожению жизненно важной британской инфраструктуры, что, по его версии, приведет к панике, хаосу и гибели тысяч британцев.