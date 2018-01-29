Вятрович пояснил слова об "опасности" Цоя и Высоцкого

Директор Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович рассказал, что имел ввиду, называя музыкантов Владимира Высоцкого и Виктора Цоя "опасными" для Украины.



"Дискуссию о возможности использования Россией определенного деятеля культуры прошлого занесло в сторону: можно или нельзя запрещать, а если можно, то кого именно", — написал он в фейсбуке.



Вятрович отметил, что не призывал запрещать на Украине творчество каких-либо деятелей культуры, кроме тех, кто открыто поддерживает российскую политику. Однако, по его словам, имена музыкантов "могут использовать" в целях Москвы.



Свое высказывание об исходящей опасности он сравнил с надписью "Курение убивает" на пачках табачных изделий. Вятрович подчеркнул, что цель этих слов — не запретить курение, а рассказать о последствиях.



Ранее Вятрович написал в фейсбуке о "щупальцах "русского мира" — к ним он причислил музыкантов Владимира Высоцкого и Виктора Цоя, писателя Михаила Булгакова и других деятелей культуры, напоминающих украинцам о едином культурном пространстве с Россией.



Он отметил, что "не все щупальца "русского мира" отвратительны и очевидны", некоторые из них симпатичны и изысканны. Но все они опасны.



"Ирония судьбы", "восьмое марта", Булгаковы, Пугачевы и даже Высоцкие и Цои в руках Кремля — эффективные инструменты напоминания о едином культурном пространстве и средства его воспроизведения", — считает глава Института нацпамяти.



"А именно культура является фундаментом, на котором каждый империализм возводит храм своего величия", — подытожил он.



Директор Института национальной памяти Украины известен активной русофобской позицией. Так, в середине января он предложил признать пребывание Украины в составе СССР оккупацией. По его мнению, нынешнему Киеву следует провозгласить себя преемником Украинской народной республики (УНР), которая существовала в годы Гражданской войны в России.



Вятрович отметил, что этот вопрос необходимо вынести на рассмотрение Верховной рады.



"Очевидно, что нужны законодательные инициативы, которые бы четко зафиксировали правопреемственность нынешней Украиной традиций Украинской Народной Республики", — заявил он.



Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментируя это заявление, отметил, что слова Вятровича вообще не поддаются осмыслению.



"Может, Киев хочет вернуться к тем границам, которые существовали тогда, ужавшись почти наполовину? Кстати, этой половиной Украина приросла, находясь в составе Советского Союза. Ничего себе "оккупация", — заявил сенатор.

