Большинство украинцев готовы выехать на заработки в Россию

Более 60% украинцев готовы поехать на работу в Россию, только 22% считают это неприемлемым, свидетельствуют результаты исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии по заказу украинского издания "Зеркало недели". По данным исследования, результаты которого опубликованы в издании "Зеркало недели" в субботу, на вопрос об отношении к трудовой миграции в Россию 41,9% украинцев ответили, что работа в РФ — приемлемая вещь, если дома заработок отсутствует.

Еще 21,2% избрали "философский" вариант ответа: "какая разница, где зарабатывать?". Таким образом, более 63% украинцев готовы поехать работать в Россию. Еще 22,1% опрошенных ответили, что это "категорически неприемлемо".



Согласно результатам исследования, 76,1% и 74,5% людей готовы поехать работать в России на юге и востоке Украины, в центральном регионе страны такую готовность подтвердили 60%, а на западе — 49,5% опрошенных.

