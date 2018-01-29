В Николаеве госпитализированы 40 человек с диагнозом "болезнь Боткина"

По состоянию на 28 января в Николаеве 44 человека госпитализированы с подозрением на гепатит "А". Об этом сообщают Украинские новости.



"В областной инфекционной больнице находятся 42 человека, у 40 диагноз подтвержден", - заявили в управлении здравоохранения Николаевского городского совета.



В областной детской инфекционной больнице находятся также и 2 ребенка.



Возбудитель вспышки гепатита "А" в Николаеве не выявлен.

