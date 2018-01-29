В Николаеве госпитализированы 40 человек с диагнозом "болезнь Боткина"
По состоянию на 28 января в Николаеве 44 человека госпитализированы с подозрением на гепатит "А". Об этом сообщают Украинские новости.
"В областной инфекционной больнице находятся 42 человека, у 40 диагноз подтвержден", - заявили в управлении здравоохранения Николаевского городского совета.
В областной детской инфекционной больнице находятся также и 2 ребенка.
Возбудитель вспышки гепатита "А" в Николаеве не выявлен.
Источник: Strana.ua
09:56