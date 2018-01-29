Мэйси Уильямс уточнила дату показа восьмого сезона "Игры престолов"

Новый, восьмой сезон телесериала "Игра престолов" будет показан в апреле 2019 года, заявила британская актриса Мэйси Уильямс, сыгравшая в сериале Арью Старк. О съемках она рассказала в интервью газете Metro.



"Мы свертываемся в декабре и покажем первый эпизод в апреле (2019 года). Интервал (между завершением съемок и показом) этих огромных серий достигнет четырех месяцев", - цитирует Уильямс ТАСС.



Ранее канал HBO подтвердил опасения фанатов в том, что нового сезона в 2018 году не будет.



Уильямс объяснила это обилием материала и желанием порадовать фанатов: "Мы не собираемся спешить с новым сезоном вообще. Мы многим обязаны нашей аудитории и поклонникам, поэтому выложимся для финала по полной".



Он пожелала своему персонажу - Арье Старк - в конце концов "обрести покой" и "избавиться от гнева и жажды мщения, сопровождавших ее в течение всего путешествия".



В начале января телеканал HBO официально объявил, что восьмой сезон "Игры престолов" выйдет в 2019 году.



Сериал снят по мотивам цикла романов "Песнь льда и пламени" американского писателя Джорджа Мартина. Премьера первого сезона проекта, завоевавшего впоследствии огромную популярность во всем мире, состоялась в апреле 2011 года. Сериал является одним из самых дорогостоящих в истории американского телевидения.





