Кейси Эффлек отказался вручать "Оскар" после обвинений в домогательствах

Актер Кейси Эффлек, которого несколько женщин обвинили в сексуальных домогательствах, отказался быть ведущим церемонии вручения кинопремии "Оскар" в 2018 году, сообщила представитель американской киноакадемии агентству Reuters.



42-летний Кейси, младший брат Бена Эффлека, в прошлом году получил "Оскар" за лучшую мужскую роль в драме "Манчестер у моря". В нынешнем году он должен был вручать статуэтку лучшей актрисе.



Эффлек не посетит церемонию в этом году, передает Reuters. Актер отказался от дальнейших комментариев.



В прошлом году вместе с Кейси на победу в номинации претендовали Райан Гослинг и Дензел Вашингтон. Эффлек обошел их, несмотря на появление в преддверии церемонии обвинений в сексуальных домогательствах, которые якобы произошли в 2010 году.



На Эффлека подали в суд две женщины - сотрудницы съемочных групп. Оба иска были улажены, сумма сделки не раскрывалась. В то время юридический представитель Эффлека отказался комментировать обвинения.



Последние месяцы в США были отмечены серией скандалов, связанных с обвинениями в сексуальных домогательствах, наиболее громкий из которых касался голливудского продюсера Харви Вайнштейна. В октябре прошлого года газета The New York Times опубликовала по итогам журналистского расследования статью, в которой говорилось, что продюсер в течение примерно 30 лет подвергал домогательствам сотрудниц компаний, где он работал.



Вслед за этим в домогательствах были обвинены, в частности, актеры Кевин Спейси и Дастин Хоффман, комик Луи Си Кей, экс-президент США Джордж Буш-старший и другие.







