Мускулистые тела нравятся людям больше, чем просто стройные

В социальных сетях множество фотографий подтянутых и мускулистых тел. Судя по всему, эти фото меняют представление людей о красоте. Сотрудники Университета Миссури обнаружили: женщины с подтянутыми и мускулистыми телами теперь считаются привлекательнее, чем просто стройные, рассказывает The Daily Mail.



Ученые провели два исследования. В первом приняли участие 78 студенток. Участницам показывали фотографии победительниц конкурса красоты "Мисс США" за 1999-2013 годы. Студентки оценивали привлекательность, мускулистость и стройность победительниц. Исследование показало: последние победительницы были скорее мускулистыми, чем худыми, особенно по сравнению с теми, кто побеждал раньше.



В ходе второго исследования 64 студентам показывали пары фотографий 14 женщин. Фотографии в паре были одинаковыми, но на одном из фото мускулатуру женщин сглаживали с помощью компьютерной программы. Так, на одном фото женщина была стройной и мускулистой, а на втором - просто стройной. Когда фотографии показывали участникам отдельно, различий в оценке привлекательности не было. Но при предъявлении фото в паре студенты называли женщин со стройным и мускулистым телом более привлекательными.

