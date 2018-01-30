Одна сигарета в день повышает риск проблем с сердцем и сосудами

Ученые из Университетского колледжа Лондона проанализировали данные 141 исследования. У людей, которые выкуривали одну сигарету в день, риск болезни сердца и инсульта оказался гораздо выше, чем ожидалось. Специалисты подчеркивают: курение не может быть безопасным для сердца, передает UPI.com.



Обычно в пачке 20 сигарет. Поэтому исследователи полагали, что вероятность развития заболевания сердца и инсульта у курильщика, выкуривающего одну сигарету в день, будет составлять 5% от риска человека, который за день выкуривает целую пачку. Однако предположение ученых не подтвердилось.



Исследование показало: у мужчин, выкуривающих одну сигарету в день, вероятность болезни сердца составляла 46% от риска заядлых курильщиков, а инсульта - 41%. У представительниц прекрасного пола, которые выкуривали одну сигарету в день, вероятность болезни сердца составляла 31% от риска женщин, куривших много, а инсульта - 34%. Риск заболевания сердца у женщин оставался повышенным больше чем в два раза при учете других факторов риска.

