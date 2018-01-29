Fitch повысило рейтинг Беларуси

Рейтинговое агентство Fitch повысило суверенный рейтинг Беларуси с "B-" до "B" и дало "стабильный" прогноз развитию экономики страны. Об этом говорится в пресс-релизе агентства, распространенном в субботу, 27 января. Благоприятные изменения вызваны замедлением инфляции до 4,6 процента и повышением золотовалютных резервов с 4,9 до 7,3 миллиарда долларов.



Кроме того, агентство оценило улучшение координации между денежно-кредитной и налогово-бюджетной политикой в стране, разумную политику в области заработной платы и гибкость обменного курса белорусского рубля.



Накануне министр финансов РФ Антон Силуанов выразил надежду на то, что в 2018 году рейтинговые агентства улучшат рейтинги и России, которые сейчас находятся на "мусорном уровне".



На данный момент Fitch - единственное рейтинговое агентство, которое признает российский кредитный рейтинг "инвестиционным". По мнению министра экономического развития России Максима Орешкина, рейтинговые агентства ранее "перестарались" в его снижении и сейчас стараются максимально отсрочить момент его повышения, чтобы не признавать свои прежние ошибки.



Правда, агентство Moody`s 26 января изменило прогноз суверенного рейтинга России, улучшив его со "стабильного" до "позитивного". При этом долгосрочный рейтинг эмитента и рейтинг приоритетного необеспеченного долга России были подтверждены на том же уровне - не инвестиционный Ba1.

