Реформа ГФС: громкий конфликт «лондонских денди»

Пока внимание респектабельной части блогосферы было приковано к Давосу, а озабоченной к «бандеровщине» в Польше, в стенах Кабмина и Минфина развернулся бесподобный кулуарный конфликт. Интриганы Медичи и отравители Борджиа нервно курят в углах своих саркофагов. На арену вышли лондонские джентльмены: министр финансов и экс-глава ГФС начали упрекать друг друга наличием английских паспортов и оффшоров. Премьеру впору устыдиться своим винницким провинциализмом.



11 января, пока народ еще просыпался после новогодних праздников, Кабинет министров отменил принятые им 29 марта и 19 июля 2017 года постановления о реформировании органов налогового и таможенного контроля и территориальных органов Государственной фискальной службы.



Таким образом Владимир Гройсман демонстративно выкинул в мусорник любимые наработки министра финансов, известные под условным названием "реформа ГФС от Данилюка". Формальным поводом для этой акции было то, что, по словам нардепа от “Самопомощи” Татьяны Остриковой, документы "были внесены министром финансов на заседании Кабмина с голоса, проголосованы с условием последующей доработки, премьером не подписаны, соответственно, в силу не вступали".



16 января министр финансов Александр Данилюк написал в Facebook угрожающий пост в адрес Кабмина: «Я обеспокоен решением Кабинета министров, которое было принято, пока я был в командировке в Соединенных Штатах Америки, по отмене актов Кабмина, направленных на институциональную реформу Государственной фискальной службы, в частности, реорганизацию структуры, привлечения новых людей и окончательную ликвидацию налоговой милиции. Планирую исправить это недоразумение».



Проделав эту подготовительную пиар-работу, глава Минфина бодро заявил, что “в ближайшее время отстраненного от должности председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова отправят в отставку”. И что он уже подготовил соответствующее представление на увольнение

Владимиру Гройсману в этой ситуации не позавидуешь. Если посмотреть со стороны на перепалку его подчиненных, то вырисовывается диалог двух лондонских денди. “Какой ты глава налоговой, если у тебя английский паспорт и квартира в Лондоне?” – “А ты какой глава Минфина, если у тебя в оффшор в Англии и ты с него налоги не платишь?”

Вскоре Минфин пустил в бой “легкую кавалерию” в лице советника министра финансов, менеджера Проекта по комплексной реформе ГФС Яны Бугримовой, которая в колонке на DT.UA сообщила, что ведомство Данилюка будет “повторно вносить на рассмотрение правительства отмененные акты Кабмина, которые касаются реформы ГФС, со всеми доработками и рекомендациями партнеров”. А в качестве артподготовки использовал мнение представителя МВФ в Украине Йоста Люнгмана, который заявили о необходимости немедленного реформирования Государственной фискальной службы.Проделав эту подготовительную пиар-работу, глава Минфина бодро заявил, что “в ближайшее время отстраненного от должности председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова отправят в отставку”. И что он уже подготовил соответствующее представление на увольнение."Вчера мы на правительственном совещании обговаривали относительно увольнения Романа Насирова. Хочу сообщить, что было решение о том, что должно быть формальное представление. Я сегодня его сделаю с подтверждением его двойного гражданства, что является нарушением закона о государственной службе. Формально и процедурно я это сделаю", – сказал он.Разговор шел на Кабмине. И премьер-министр Владимир Гройсман не сказал при этом ни да, ни нет. А лишь пообещал вынести вопрос на рассмотрение правительства. При этом они с Данилюком сохраняли видимость нормальных человеческих отношений. Хотя все знают, что это не так: комментируя на следующий день решение правительства об отмене “реформы Данилюка”, Гройсман назвал принятую в 2017 году концепцию реформирования ГФС бессодержательной.Тем временем “проснулся” и Роман Насиров. До последнего времени освещавший на своей странице в FB две темы: свой судебный процесс и блестящие победы сборной по дзюдо, Федерацию которой он возглавил после выхода под залог из СИЗО.Однако вскоре после принятия решения по отмене проекта Данилюка Насиров дал пространное интервью изданию “Цензор” под красноречивым заголовком: "Данилюк был в курсе тех операций, которые проводились в ГФС", и тут же запостил его на Facebook.Лично меня в этом тексте повеселило признание, что Насирова чуть не завербовали агентом НАБУ. Он отказался и попал под раздачу. А Данилюк остро отреагировал на “какашки” в свой адрес. И незамедлительно дал сдачи обидчику, написав: «Одним из первых людей, кто публично обрадовался решению об отмене концепции реформы, был Роман Насиров. Вылез из-под одеяла и начал радостно комментировать».При этом глава Минфина разошелся не на шутку, заявив, что “человек, который уже стал символом коррупции и открыто нарушил закон о государственной службе, имея не только украинское гражданство, формально остается главой ГФС почти год с момента отстранения”.Бумеранг с надписью “Чья бы корова мычала... Налоги надо платить, батенька!” не заставил себя ждать. Главе Минфина напомнили, что “2 февраля истекает очередной срок, отведенный для предоставления документов из Великобритании, подтверждающих полученные им доходы, расходы и уплату налогов”.И что “скандала можно было бы избежать, если бы Александр Данилюк изначально признал ошибку и заплатил доначисленные ему фискальной службой Киева немногим более 600 тыс. грн.”. Поэтому, идет в бой сторона Насирова, вся реформа ГФС, отмененная Кабмином, банально сводилась к лишению региональных управлений налоговой и таможни статуса юридических лиц. Дескать, Данилюк через реформу хотел отомстить столичному управлению ГФС за историю со своими оффшорными налогами.Министр финансов, разумеется, такую трактовку отметает, заявляя, что, “контролируя региональные органы ГФС, местные "князьки" и их друзья в Киеве наживаются на бизнесе, откатах, контрабанде и фактически тормозят экономическое развитие нашей страны".Говорят, эту мысль он пытался донести до тех западных партнеров, которых ему удалось поймать в коридоре Давоса. Попутно интригуя против премьера, рассказывая, как тот подставил все правительство дурацкой идеей с мораторием цен на газ. И в результате именно поэтому мы не получим транша от МВФ до весны. А цены на газ все равно придется поднимать, хотя бы в апреле.Вообще, Владимиру Гройсману в этой ситуации не позавидуешь. Если посмотреть со стороны на перепалку его подчиненных, то вырисовывается диалог двух лондонских денди. “Какой ты глава налоговой, если у тебя английский паспорт и квартира в Лондоне?” – “А ты какой глава Минфина, если у тебя в оффшор в Англии и ты с него налоги не платишь?”. Премьеру впору спросить: “А ничего, ребята, что я из Винницы?”.