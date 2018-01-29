Украинцев предупредили о подъеме воды в реках

В Украине 29-31 января в связи с оттепелью ожидается подъем уровней воды над текущими уровнями в ряде рек на западе страны. Об этом в понедельник, 29 января, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.



Так, подъем уровней воды ожидается на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) на 0,2-0,8 м, на реках бассейна Западного Буга – на 0,1-0,5 м.



"Разрушение ледового покрова, местами ледоход, при этом возможно формирование заторов льда с резким колебанием уровней воды", – говорится в сообщении ГСЧС.

