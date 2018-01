Данные фитнес-трекеров раскрыли местоположение американских военных баз

Карта активности The Global Heat Map, составленная компанией Strava на основании данных фитнес-трекеров, раскрыла местонахождение военных баз США за рубежом, пишет The Washington Post.



В зонах боевых действий, например, в Сирии и Ираке, карта активности почти полностью темная, за исключением отдельных мест. Речь, как предполагается, идет о местах дислокации американских военных.



Журналисты обнаружили на The Global Heat Map как уже известные американские базы, например в Кандагаре, Афганистан, так и те, координаты которых спецслужбы старались сохранить в тайне.



Например, корреспондент The Daily Beast Адам Ронсли предполагает, что на карте активности видна база ЦРУ в Могадишо, Сомали, и ракетная база на Тайване.



В свою очередь Бен Тауб из The New Yorker обратил внимание на активность пользователей фитнес-трекеров в африканском регионе Сахель, где, как считается, находятся американские и французские базы.



Также, как отмечается, на карте активности отчетливо виден и периметр российской авиабазы Хмеймим в Сирии.



Strava — мобильное приложение для отслеживания тренировок с помощью GPS и социальная сеть для занимающихся фитнесом. Пользователями Strava являются около 27 миллионов человек по всему миру, включая владельцев популярных фитнес-трекеров Fitbit и Jawbone.



Карта The Global Heat Map была опубликована в ноябре 2017 года. Она составлена на основе данных, полученных с 2015 года по сентябрь 2017 года. Карта не обновляется.