Каддафи в 2004 году хотел купить "Манчестер Юнайтед"

Ливийский политический деятель Миаммар Каддафи готов был купить 29,9% акций футбольного клуба "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает The Sunday Times, передает УНН.



По информации издания, финансист Мехмет Далман летал в Ливию для переговоров с Каддафи в 2004 году. Далман тогда прибыл в африканскую страну, чтобы обсудить с главными советниками М.Каддафи потенциальную покупку доли в 29,9% “Манчестер Юнайтед”.



В переговорах речь шла об акциях, принадлежащих Джону Маньера и Джей Пи МакМанусу. На тот момент их доля была наибольшей в “Манчестер Юнайтед”.



“Люди не осознают, насколько близка была сделка с ливийцами. Каддафи почти купил клуб. Речь идет о нескольких часов, без преувеличения”, — сказал М.Далман.

