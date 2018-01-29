НАБУ проводит массовые обыски в Одессе по хищениям на госпредприятии

НАБУ проводит обыски в Одессе по делу о массовых хищениях на государственном предприятии. Об этом на пресс-конференции заявил директор НАБУ Артем Сытник, передает УНН.



Уже есть десять задержанных по делу.



"Сейчас, буквально, выехала группа в Одессу, 70 работников, проводится большое количество обысков, 10 человек задержаны. Это по одному из государственных предприятий - там убытки начисляют несколько сотен миллионов", - сообщил Сытник.

