Сытник о росте коррупции: чиновники живут, как последний день

На сегодняшний день рост уровня коррупции в Украине связан с тем, что у чиновников нет понимания того, кто из них останется на своей должности. Об этом во время пресс-конференции заявил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник, передает УНН.



"После Революции Достоинства очень многие чиновники просто боялись (совершать коррупционные действия - ред.). В определенных ситуациях не делали того, что делается сейчас. Сейчас такая ситуация, которую можно назвать обострением болезни. Сегодня ни один из чиновников себя не чувствует в безопасности - у нас постоянно говорят о выборах, и кто останется на своем посту, очень трудно прогнозировать. Поэтому мы видим, что многие чиновники живут, как последний день", - заявил А.Сытник.



Он добавил, что увеличение фактов коррупции, прежде всего касается судей, "потому что они понимают, что не пройдут конкурс".



"Поэтому если у нас стабилизируется политическая ситуация, то, конечно, что это будет рычагом, цифры (уровня коррупции - ред.) мзменятся в лучшую сторону", - резюмировал А.Сытник.

