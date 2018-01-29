В Индии аппарат МРТ убил мужчину

Мужчина в Индии умер после того, как его притянуло к аппарату для МРТ, во время посещения родственника в больнице в Мумбаи. Об этом сообщили в понедельник в местной полиции, передает УНН со ссылкой на AFP.



Раджеш Мару, 32 лет, был прижат к аппарату МРТ из-за его магнитной силы после того, как он вошел в комнату с кислородным баллоном, сообщили в полиции.



"Мы арестовали врача и еще одного младшего сотрудника в связи со смертью человека из-за халатности", - сказал пресс-секретарь полиции Мумбаи Дипак Девраджа.



Инцидент произошел в субботу вечером.



Полиция заявила, что, по предварительным данным, мужчина умер от вдыхания жидкого кислорода, который вытек из баллона, поврежденного после удара об аппарат для МРТ.



В больнице сообщили, что было начато расследование, чтобы определить точную причину смерти.

