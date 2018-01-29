Российских паралимпийцев допустят в Пхенчхан только как «нейтральных» спортсменов

Международный паралимпийский комитет (МПК) отказался восстановить в правах российскую сборную накануне зимних Паралимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане.



Участвовать в Играх смогут только отдельные российские спортсмены, которые пройдут процедуру допуска. Они будут выступать как «нейтральные паралимпийские спортсмены». Этим критериям отвечают от 30 до 35 российских спортсменов в пяти видах спорта: горные лыжи, биатлон, лыжные гонки, сноуборд и керлинг на колясках.



Поводом для решения стало то, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) так и не восстановило в правах Российское антидопинговое агентство. Помимо этого, как рассказали в комитете, Россия так и не ответила на выводы расследования о систематическом употреблении допинга.



Российским паралимпийцам и болельщикам будет запрещено использовать в Пхенчхане российские флаги.



«Летом 2016 года стало известно, что российская антидопинговая система совершенно несостоятельна, коррумпирована и используется во вред. Стало невозможно определить, какие паралимпийцы чисты, а какие нет», — заявил президент МПК Эндрю Парсонс.



Российских паралимпийцев не допустили (даже в нейтральном статусе) на Игры в Рио-де-Жанейро в 2016 году из-за расследования ВАДА о систематическом применении допинга.



Это расследование также привело к тому, что российские олимпийцы смогут выступать в Пхенчхане только под нейтральным флагом.

