Порошенко разрешил иностранным военным участвовать в учениях в Украине

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о допуске военных подразделений других государств для участия в многонациональных учениях на территории Украины в 2018 году.



Об этом сообщает сайт Верховной Рады Украины.



"Возвращено с подписью от президента", - говорится в графе статуса документа.



На подготовку и проведение многонациональных учений на территории Украины и за ее пределами в 2018 году планируют выделить 36,034 млн грн.

