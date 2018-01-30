Порошенко разрешил иностранным военным участвовать в учениях в Украине
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о допуске военных подразделений других государств для участия в многонациональных учениях на территории Украины в 2018 году.
Об этом сообщает сайт Верховной Рады Украины.
"Возвращено с подписью от президента", - говорится в графе статуса документа.
На подготовку и проведение многонациональных учений на территории Украины и за ее пределами в 2018 году планируют выделить 36,034 млн грн.
Источник: Эспресо.ТВ
29.01 14:01