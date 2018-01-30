Сытник: коррупционные дела «потихоньку гниют» в украинских судах

Расследованные антикоррупционными органами дела «потихоньку гниют» в украинских судах.



Об этом заявил глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник на презентации результатов опроса Американской торговой палаты о восприятии бизнесом коррупции в Украине, сообщает УНИАН.



«С первых дней расследований и арестов дело попадает в суд. И тут у нас возникают наибольшие проблемы. Мы каждый день читаем: тому уменьшили залог, того освободили из-под стражи, того восстановили в должности... И я понимаю, что такие факты не мотивируют людей, столкнувшихся с коррупцией, сообщать о ней. Потому что, даже если мы отреагируем, расследуем и отправим дело в суд, потом это дело начинает потихоньку «гнить». А обвиненный человек постепенно начинает восстанавливаться в должности, постепенно он восстанавливается в глазах общества и фактически начинает заниматься тем, чем занимался до ареста», - сказал он.

