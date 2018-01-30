Украина вошла в 30 самых "старых" стран мира

Украина входит в топ-30 самых "старых" стран мира по процентному количеству людей в возрасте 60 лет и старше. Такие данные Минсоцполитики сообщает в понедельник, 29 января, Радіо свобода. Отмечается, что в 2015 году это количество составляло 21,8%, а по национальному демографическому прогнозу к 2025 году часть людей, старше 60 лет составит 25%.



"В целом старения населения является мировым процессом. Количество пожилых людей в структуре населения растет высокими темпами в развитых странах и многих развивающихся странах. Украина есть и будет в последующие годы одной из самых "старых" стран мира", - сказала руководитель управления по делам пожилых людей и предоставления соцуслуг Оксана Сулима.



Всего по данным Госстата, на 1 декабря прошлого года население Украины составляло 42,4 млн человек, без учета жителей оккупированного Россией Крыма. Однако некоторые эксперты утверждают, что постоянное население Украины составляет сейчас 35 млн (без учета Крыма и части Донбасса и с учетом оттока трудовых мигрантов).

