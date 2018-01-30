В Кабмине начали разрабатывать "план Маршалла"

Правительство Украины создало рабочую группу, которая будет разрабатывать проект Европейский план для Украины, который также называют новым планом Маршалла. Об этом в понедельник, 29 января, сообщает Европейская правда.



Как сообщается, Степан Кубив возглавил межведомственную рабочую группу, а ее членами стали заместители министра Максим Нефедов и Михаил Титарчук, а также директор департамента государственных инвестиционных проектов и поддержки развития Минэкономразвития Оксана Гришкевич и несколько народных депутатов.



В то же время в составе группы отсутствуют представители правительственного офиса по вопросам европейской интеграции и Администрации президента Украины.

