Половина поставленных на Донбасс авто Богдан сломались – волонтер

Из 50 санитарных автомобилей Богдан-2251, поставленных Министерством обороны на Донбасс, 25 пришлось ремонтировать или возвращать на завод. Об этом сообщила член совета волонтеров при Минобороны Валентина Варава в эфире Громадського радіо.



По ее словам, из 25 поломавшихся автомобилей пять были отремонтированы на месте выездной бригадой. "Из тех 20 автомобилей, которые были в ремонте, три – это заводской брак, они возвращены. 17 авто прошли ремонт, 10 уже возвращены в воинские части, семь еще на обслуживании, из которых два, как говорят, уже готовы", – отметила волонтер.



Варава добавила, что медики не хотят использовать этот автомобиль, поскольку он сильно трясется и очень неустойчив.







"Во время одной из последних эвакуаций Богданом на ходу выпадали броники, каски, потому что открывались двери. Также есть огромные проблемы с топливной системой, которая должна иметь датчики вместимости воды, но их нет", – подчеркнула она.

