Тройка крупнейших мобильных операторов подала заявки на 4G-тендер

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), официально опубликовала количество поданных операторами заявок на тендер на получение лицензий на пользование радиочастотным ресурсом Украины для внедрения радиотехнологии "Международная подвижная (мобильная) связь IMT" (4G, LTE) в полосах радиочастот 1710-1785 МГц, 1805-1880 МГц.



Согласно сообщению на веб-сайте НКРСИ, заявки на тендер подали "Киевстар", "Vodafone-Украина" и lifecell.



Датой начала тендера назначено 26 февраля 2018 года.

