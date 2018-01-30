Папа римский рассказал о своем распорядке дня «по-украински»

Папа римский Франциск начинает и заканчивает свой день «по-украински». Об этом он рассказал в ходе встречи с украинской общиной в греко-католическом соборе святой Софии в Риме, передает Радио Ватикана.



«Хочу поделиться с вами секретом. Ночью, перед тем, как идти в кровать, и утром, когда просыпаюсь, я всегда встречаюсь с украинцами... Ваш верховный архиепископ подарил мне в Аргентине небольшую икону Пресвятой Богородицы. Каждый вечер перед тем, как идти спать, целую ее, утром также здороваюсь с ней. Поэтому можно сказать, что начинаю и заканчиваю день по-украински», — рассказал понтифик.



В апреле 2016 года папа Франциск объявил сбор пожертвований для пострадавших в результате конфликта на востоке Украины. Тогда он пообещал, что Римско-католическая церковь постарается оказать гуманитарную помощь всем пострадавшим, в особенности старикам и детям, независимо от их религиозных убеждений.

