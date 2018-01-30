Volkswagen заставлял обезьян дышать выхлопами дизельных машин

Компанию Volkswagen обвинили в бесчеловечных экспериментах над животными. В судебном иске, поданном против производителя в США, сообщается, что в 2014 году марка финансировала эксперимент, в ходе которого 10 обезьян, запертых в герметичной камере и смотревших мультфильмы, дышали выхлопными газами дизельного Volkswagen Beetle. Об этом сообщает New York Times.



Эксперимент проводился Исследовательским институтом респираторных заболеваний Лавлейса в лаборатории в Альбукерке по заказу Европейской группы по исследованию влияния транспорта на окружающую среду и здоровье (E.U.G.T). Денежные средства на проведение исследований выделяли, помимо Volkswagen, Daimler и BMW.



Целью тестов было доказать, что современные дизельные двигатели гораздо безопаснее и чище своих предшественников. Однако исследователям не сообщили, что в автомобилях используется специальное ПО, уменьшающее количество вредных выбросов.

