Украина заняла второе общекомандное место на ЧЕ по биатлону

По итогам чемпионата Европы по биатлону, который состоялся в итальянском Риднау, сборная Украины заняла одно из самых высоких мест в итоговом медальном зачете, передает УНН со ссылкой на сайт соревнований (biathlon-ridnaun.it).



Украина завершила выступления на континентальном первенстве с четырьмя наградами среди которых 2 "золотые" и 1 "серебряная", стала второй в общем зачете. Первое место заняла национальная команда Франции - 2 "золота", 2 "серебра" и 1 "бронза". Россия заняла 3-тью строку.



Заметим, что самое больше наград на соревнованиях в активе Варвинец - две золотые медали (одна в командной эстафете) и одно "серебро".



Добавим, что на ЧЕ-2017 украинская сборная также заняла второе общекомандное место (4 медали).

