В Украине в ближайшие сутки будет тепло и ветрено

Территория Украины в ближайшие сутки 30 января окажется под влиянием теплого и влажного воздуха из Западной Европы, но погода будет не очень комфортной: сырой и ветреной, сообщает Укргидрометцентр. В северных регионах ночью ожидается небольшой дождь и мокрый снег, в Волынской и Ровенской областях умеренные осадки; лишь в южной части без существенных осадков. Ветер западный и юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. На дорогах страны кое-где гололедица.



Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 2-7° тепла, на крайнем юге страны до 10°.



В Киеве 30 января дождь и мокрый снег. Ветер западный ,7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 4-6° тепла.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 30 января самая высокая температура днем была 7,1° в 1983 году, самая низкая ночью -25,0° в 1941 году.



В Украине 31 января в западных и южных областях без осадков, на остальной территории местами ожидается небольшой снег.Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.



Температура ночью и днем от 3° тепла до 2° мороза (днем на юге страны, Закарпатье и Прикарпатье 1-6 ° тепла).



В Киеве 31 января местами небольшой снег. Ветер западный ,7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью и днем 0-2° тепла.

