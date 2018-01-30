С начала года на пожарах в Украине погиб 241 человек

С начала этого года в результате пожаров в Украине погиб 241 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, передает УНН.



"Всего с начала года на пожарах в Украине погиб уже 241 человек, а показатель пострадавших пересек отметку в 133 человека", - говорится в сообщении.



Как отмечается, только за прошедшие сутки в Украине на пожарах в жилом секторе погибло сразу 10 граждан, еще девять Украинская получили травмы различной степени тяжести.



"Статистика свидетельствует о том, что чаще всего жертвами огненной стихии становятся пожилые люди, а также многодетные семьи и граждане, которые оказались в сложных жизненных условиях", - отметили в ГСЧС.

