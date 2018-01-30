В Киеве выросло число заболевших гриппом и ОРВИ

В Киеве в течение 22-28 января показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ ниже эпидпорога на 41,9%, при этом наблюдалась тенденция к росту числа больных. Об этом в понедельник, 29 января, сообщили в пресс-службе Киевской городской госадминистрации со ссылкой на первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника.



Отмечается, что показатель заболеваемости в указанный период составил 671,1 на 100 тыс. населения.



"Интенсивность эпидемического процесса находится на характерном для данного периода уровне. В Киеве зарегистрировано 19 636 больных на грипп и ОРВИ, если сравнивать с предыдущей неделей, наблюдается рост заболеваемости на 11,4%", – сказал Поворозник.



По его словам, рост заболеваемости отмечается среди детей.



"В целом взрослых заболело 5955 против 6066 за предыдущую неделю, снижение на 1,9%; детей – 13681 против 11322, рост на 17,2%. В структуре заболеваемости дети составляют 69,8%, на предыдущей неделе – 65,1%. Среди школьников наблюдается рост заболеваемости на 25% – 5786 случаев, составляет 42,3% от общего количества детей, заболевших (за предыдущую неделю 4339 – 38,3%), и 29,5% (за предыдущую неделю – 25%) от общего количества лиц, обратившихся за медицинской помощью", – сообщил Поворозник.



По его словам, в учреждения здравоохранения города за минувшую неделю госпитализировано 195 человек, из них – 134 ребенка. За неделю в прививочных кабинетах частных клиник и коммунальных учреждений здравоохранения вакцинацией против гриппа охвачено 118 человек, с начала эпидемического сезона – 25 783 человека, из них – 6455 детей.

