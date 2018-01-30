Стало известно об отношении жены Трампа к его изменам

Супруга американского президента Мелания Трамп не обращает внимания на скандальные публикации о своей семье, написала представитель первой леди США Стефани Гришэм в своем Twitter. В частности, подразумевались слухи об изменах ее мужа Дональда Трампа.



«Она по-прежнему сосредоточена на своей семье и роли первой леди, а не на нереалистичных сценариях, которые ежедневно раздувают в фейковых новостях», — рассказала она в своем микроблоге.



В середине января издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники сообщило, что у хозяина Белого дома был роман с порноактрисой Стефани Клиффорд, которой он впоследствии заплатил 130 тысяч долларов за то, чтобы она помалкивала об этом.

