Из-за лотерей Третьякова убили охранника

В Киеве произошла стрельба в Шевченковском районе. Полиция и следователи, которые находятся на месте происшествия, установили, что в перестрелке участвовало три человека, один погиб на месте, второго забрали в больницу. Также известно, что конфликт, который привел к стрельбе, возник между двумя охранными фирмами. Об этом сообщил глава Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко, передает УНН.

Крищенко сообщил, что одна из сторон конфликта применила устройство для отстрела резиновых пуль. В результате, погиб один человек, 1983 года рождения. Второй пострадавший получил ранения средней тяжести, в данный момент он находится в больнице.

«Удалось также выяснить, что есть два решения суда первой инстанции, двум разным владельцам дают право собственности. Там есть два решения суда, решения судов первой инстанции, двум разным владельцам дают право собственности. Была одна частная охранная структура, приехала другая, возник конфликт, полицию не вызывали, пока не произошла стрельба» - сообщил Крищенко.

Кроме того, известно, что перестрелка произошла в игорном заведении Украинской национальной лотереи, которая действует под вывеской «Фаворит».





Напомним, что о перестрелке в Шевченковском районе стало известно около 12 часов дня, 29 января. Сейчас следователи проводят розыскные мероприятия, но никто еще не задержан.



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