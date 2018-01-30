Fitch: Украина получит транш от МВФ в течение года

Новый транш кредита Международного валютного фонда в размере около $1,9 млрд Украина получит в течение этого года. Так считают эксперты международного рейтингового агентства Fitch, сообщает LIGA.net. Как отмечается, постоянное взаимодействие с МВФ и другими международными партнерами остается ключевым условием доступа Украины к официальному и внешнему финансированию для обслуживания госдолга в 2020-2021 годах.



Выдвижение Якова Смолия на пост председателя Национального банка Украины должно снизить неопределенность относительно устойчивости и независимости регулятора, указывают в Fitch.



По мнению аналитиков агентства, повышение учетной ставки НБУ свидетельствует о том, что регулятор по-прежнему сосредоточен на сокращении инфляции в рамках запланированного перехода к инфляционному таргетированию.

