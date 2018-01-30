Кагаме как символ антигеноцида

Об итогах последнего Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе и говорить не буду. Он опять научил Украину, как перемогу от зрады не отличать, и уже одно это хорошо. Ведь что нужно знать шумерам, украм и ариям, недавно получившим безвиз? Что они были, есть и будут всегда. Несмотря на старания и. о. министра здравоохранения Ульяны Супрун извести всю древнюю нацию под видом медицинской реформы, уже заслуженно названной «медицинским геноцидом». Или извести по частям. Сначала, например, пенсионеров под видом пенсионного гено… извините, пенсионной реформы.



Ну и так дальше всех: ведь кого ни возьми в современной Украине, уверенно ползущей на клад… пардон, куда-нибудь в Европу, на того и есть своя реформа, по своим последствиям уже граничащая с отраслевым геноцидом. Вообще, мне кажется, что современно-шумерская Украина стала одновременно и родоначальником термина «отраслевой геноцид», и площадкой для внедрения его (термина) по отраслям. С медициной и пенсионной реформой все ясно. Но ведь и экономика (вся вообще и по отраслям в частности) почти, как говорят шумеры, гикнулась и накрылась медным тазом, и финансы, и образование, и культура. А если к этому приплюсовать нищету, безработицу, рост цен на все, то для иллюстрации общего социального геноцида, воплотившегося в 144 успешные реформы, и других примеров не надо. Приезжай, смотри, наблюдай и пиши сценарий или мемуары «Хорор как сущность державного бытия ради демократии с массовым летальным исходом самой древней нации».



Но я не об этом. Гарант нации на то ее и гарант, чтобы смотреть в ее будущее с оптимизмом. В конце концов, оркестр, играющий похоронный марш, после того, как загребут и дежурно всплакнут, может же и блюз или твист с буги-вуги вжарить. Чтобы, значит, тонус поднять у остающихся мучит… извините, смело идти в Европу. И это ли не символ веры в конечный успех: кладбище, кресты с венками и обелисками, а лабухи дерзновенно и оптимистично шпарят джаз...



Я, касаясь ВЭФ в Давосе, хочу поговорить о символах. Точнее – о главном из них для Украины. А он – в той перемоге, которую нанятые Московским Кремлем злопыхатели, не разобравшись, уже окрестили провалом и зрадой, – в несостоявшейся встрече между двумя гарантами наций – украинской и американской

А Трамп, как теперь уже известно из его расписания работы на 26 января 2018 года, и не собирался встречаться с Петром Алексеевичем. Он в это время жал руки и пытливо всматривался в глаза 60-летнего негра-тутси Поля Кагаме, президента Руанды. И только не надо вот здесь патриотически орать что-то типа «на кого ты нас поменял» и намекать, что Руанда – это и есть та «вонючая дыра»



Очень много чего напоминает в Украине из того, что случилось в Руанде. Кроме одного – в Руанде все работает, а в Украине – все признаки тотального геноцида, который с каждым годом уносит и уносит все больше и больше простых украинцев, ради которых якобы и замышляются все реформы

Вот потому-то и я, касаясь ВЭФ в Давосе, хочу поговорить о символах. Точнее – о главном из них для Украины. А он – в той перемоге, которую нанятые Московским Кремлем злопыхатели, не разобравшись, уже окрестили провалом и зрадой, – в несостоявшейся встрече между двумя гарантами наций – украинской и американской. И в том, как мужественно и с юмором воспринял эту перемогу тот, с кем не встретились. А было вот как: когда в Давосе президент США Дональд Трамп не смог повидаться с гарантом безвизовой нации, последнего это ничуть не смутило. Как утверждали свидетели со ссылкой на госсекретаря США Рекса Тиллерсона, который и сообщил гаранту, что обещанного рандеву с Трампом не будет, украинский главковерх, услышав новость, якобы «засмеялся, сказал что он (Трамп то есть. – Авт.) узнает обо всем от Тиллерсона». Это ли не нордическая выдержка настоящего арийца и шумера, который никого ни под какими туалетами не вылавливал и Павла Климкина никуда на разведку не посылал. Гарант все понял и – все на это надеются – точно разобрался и с намеками, и с символами.А Трамп, как теперь уже известно из его расписания работы на 26 января 2018 года, и не собирался встречаться с Петром Алексеевичем. Он в это время жал руки и пытливо всматривался в глаза 60-летнего негра-тутси Поля Кагаме, президента Руанды. И только не надо вот здесь патриотически орать что-то типа «на кого ты нас поменял» и намекать, что Руанда – это и есть та «вонючая дыра», о которой Трамп разглагольствовал незадолго до этого, поражая всех своими познаниями в географии, ароматах и тонкостях межрасовых отношений. На мой взгляд, Трамп точно знал, что делал.ему, кажется, разъяснили, что страны нужно не нюхать, а хотя бы на словах воспринимать как пусть и не равных по потенциалу, но, тем не менее, равноправных партнеров. Смеяться про себя, брезгливо плеваться, норовить срыгнуть при напоминании, но когда никто не видит. А на людях соблюдать дипломатический и антирасистский этикет. Тем более что это США изначально задалбливали всех межрасовой толерантностью и даже начали величать своих негров «афроамериканцами». Чем совсем и запутали таких людей в Украине, как спикер Рады Андрей Парубий, который еще ни разу без ошибки не выговорил это слово, или мэр Киева Виталик Кличко, который при виде темного цвета кожи сам бледнеет, становится в позу и начинает боксировать (именно темнокожие ребята в ринге вломили ему чаще других). Но как бы то ни было, а мистер Трамп решил, что нужно реабилитироваться за «вонючек» и встретиться с руандийцем. Дескать, «белый масса» (хозяин) вспылил, а так он очень добрый...– и это самое главное! – Трамп не зря выбрал лидера Руанды. И в этом выборе для Украины – символ, намек на руководство к действию и, если хотите, предупреждение о том, чего не нужно делать. Конечно, Руанда – тоже не Украина. Но как много в них похожего. Руанда – это государство, которое пережило в начале 90-х годов кровопролитнейшую гражданскую войну, которая вообще закончилась коротким, но чрезвычайно кровавым геноцидом хуту против тутси. С апреля по июль 1994 года вооруженные мачете и призывами тамошних патриотов разобраться с «пятой колонной» и «инородцами» боевики хуту вырезали от 500 тысяч до 1 миллиона человек мирных тутси. Причем хуту Руанды (переводится как «страна тысячи холмов») через радио и ТВ, тоже названные «СМИ тысячи холмов», вели ксенофобскую пропаганду и агитацию, расчеловечили своих врагов из тутси до уровня тараканов, которых легко и необходимо уничтожать (по их квалификации – «обрабатывать» ядами), и тем самым идеологически и психологически раскрепостили убийц и обеспечили резню. И это притом, что тутси, хуту и тва (пигмеи) – это три народности или три ветви одного руандийского народа, которые жили на той земле веками. Но хуту резали тутси так, что кровь перехлестывала границы соседних государств, откуда и явился Поль Кагаме, лидер Руандийского патриотического фронта (РПФ), состоящего в основном из тутси и нормальных умеренных хуту. РПФ Кагаме сверг кровавый режим хуту, прекратил геноцид, наказал виновных за него при помощи международной общественности и спецтрибунала по Руанде, восстановил интернациональный мир и даже сегодня реально восстанавливает свою страну. Во всяком случае, темпы роста руандийской экономики, по оценкам спецов, намного опережают аналогичные темпы в Украине. А всезнающая «Википедия» вообще рассказывает, что с тех пор, как в 2000 году Кагаме стал впервые президентом Раунды, за время своего первого срока он добился удвоения ВВП страны. А Руанда не на словах, а на деле активно привлекает иностранных инвесторов, развивает информационные технологии и альтернативную энергетику и имеет самый низкий в Восточной Африке уровень коррупции. И понятно дело, что в 2010 году «однотуровый» Кагаме был переизбран на второй срок и правит сейчас.Вам здесь ничего не напоминает? Вот эти призывы «мочить и жечь колорадов и вату», объявление одной части украинского народа «инородцами» и «расово неполноценными человеками», в конце концов, война одних граждан Украины с другими в Донбассе под видом «оккупации и агрессии»? Работа сайта «Миротворец» и других патриотических СМИ, которые успешно работают как упомянутое выше руандийское «Радио тысячи холмов», разжигающее вражду? А обещания прекратить войну в Донбассе, побороть коррупцию и превратить страну в мировой и на всю голову передовой и технологичный экономический хаб и на этом фоне переизбираться на второй срок?Много, очень много чего напоминает в Украине из того, что случилось в Руанде. Кроме одного – в Руанде все работает, а в Украине – все признаки тотального геноцида, который с каждым годом уносит и уносит все больше и больше простых украинцев, ради которых якобы и замышляются все реформы.Только за последние неполных четыре года с той поры, как в Украине победила гидность, но началась война в Донбассе, куда-то испарилось миллиона три-четыре укров, шумеров, арийцев, не говоря уже о простых украинцах, которым тоже просто жить хочется, а не за что и приходится вымирать. И это ведь в Донбассе не реализован «хорватский сценарий» по «мочилову ваты и «колорадов», которые в укро-СМИ так напоминают руандийских «тараканов», которых нужно «обрабатывать». Хотя предложения создавать фильтрационные концлагеря смер… извините, проверки на укро-лояльность и патриотизм после обработки «неверных территорий ядерным оружием» уже звучат, звучат в Украине...Вот потому-то, как мне кажется, Трамп и выбрал в Давосе Кагаме, а не гаранта нации. Более того, именно Руанде США пообещали приток инвесторов с инвестициями. Очень хотелось бы верить, что не из тех, что были обещаны Украине... Короче, Трамп как бы символически намекает шумерам и их вождям: делайте то, что делает этот черн… афроафриканец и президент Руанды, которая отнюдь на «вонючая дыра», и тогда все будет хорошо. И инвестиции, и кредиты, и белка, и свисток. И судя по веселому смеху гаранта после несостоявшейся встречи, он (гарант) все понял. Может быть. Хотелось бы в это верить...Но ведь это еще не все. В это же время, кажется, наметилась и платформа, на которой Украину можно приблизить к Руанде хотя бы в вопросах мира. На «мордорско-амерской» встрече Курт Волкер – Владислав Сурков в Дубае, но по Украине опять вернули в повестку дня «Минские соглашения-2». Более того – наметили механизм, как их воплотить в жизнь: усилить «Минск-2» ооновскими миротворцами. Но не только: Сурков похвалил Волкера за конструктив его плана, отметив что «дубайский формат» гораздо лучше прежнего – провального и для Москвы неприемлемого «белградского». «Главное в нем (упомянутом американском механизме реализации «Минска-2». – Авт.) – довольно подробный план поэтапного развертывания миссии в увязке с реализацией политических пунктов минских соглашений. Это сбалансированный подход, которого мы все время добиваемся. Мы его внимательно изучим и своевременно дадим ответ. После чего пригласим Курта и его коллег на новую встречу», – несколько фамильярно пообещал Владислав. Означает это одно: если механизм будет одобрен, то миротворцы, может быть, зайдут в неподконтрольную Украине часть Донбасса, но параллельно там же, в ДНР и ЛНР, будут выполняться пункты «Минска-2» (выборы, амнистия, закрепление в украинской Конституции особого статуса и т. д.)......По мнению многих, новый план по умиротворению в Донбассе, по предотвращению геноцида и войны, по превращению современной Украины в современную же Руанду по плану Волкера – Суркова вполне реален. Хотелось бы только точно знать, почему или над чем смеялся гарант украинской нации, когда Трамп, поручкавшись с Кагаме, его продинамил и послал лишь символический привет? Или мы чего-то не знаем и выдумываем?..