Популярные квест-комнаты в Лондоне

Сегодня одним из самых увлекательных развлечений является посещение квест-комнаты. Это интерактивная игра, в которой участники для достижения цели за ограниченное время должны пройти через сложные испытания и приключения.



Секрет популярности квестов



Пресыщенная виртуальными игрушками молодежь все больше тянется к реальным ощущениям и переживаниям. Квест-комнаты, появившись совсем недавно, стремительно набирают популярность. В процессе игры забываются все проблемы, участники получают заряд бодрости и хорошего настроения, яркие эмоции, адреналин, драйв. Решение сложных интеллектуальных задач и головоломок развивает память, наблюдательность, логику.



Квесты ¬– это коллективная игра, в ней надо не только использовать индивидуальные способности, но и сотрудничать с партнерами, чтобы получить необходимый результат. В процессе выполнения заданий в экстремальных условиях человек проявляет не только свои таланты, но и черты характера. Именно поэтому квесты можно использовать как корпоративный инструмент кадровой политики. В игре ваши сотрудники невольно продемонстрируют все свои способности и недостатки, а вы получите ценную информацию для принятия решений.



Лондонские квесты – на любой вкус



Если вы живете или приехали в Великобританию, обязательно ознакомьтесь с London escape rooms. В Лондоне на сегодняшний день существуют десятки квест-комнат. Богатая палитра тем и сюжетов, во-первых, позволяет выбрать то, что для вас действительно интересно; во-вторых, учитывая, бесполезность повторного посещения одного и того же квеста, позволяет вам испытать себя в других условиях и получить новые впечатления. Чтобы вам было удобнее выбрать игру по душе, попробуем сгруппировать лондонские квесты по направлениям:



1. Если вы озабочены глобальными проблемами Земли и хотите спасти человечество от злобных маньяков или катастроф, вам подойдут «Хаос», «Вспышка», «Операция Черная овца».

2. Традиционный сюжет «выбраться из комнаты»: «Побег из тюрьмы», «Путешествие начинается», «В комнате с зомби», популярная игра с многочисленными франшизами по всему миру «The Escape Hunt», «Casino Heist», «Исследование Да Винчи», «Приют Джокера», «Эксперименты профессора Оксфорда».

3. Поиск потерянных или украденных вещей и реликвий: «Завещание дедушки», «Хранилище музея», «Палата фараона», «Time Run», «Погребок леди Честити», «Комната 33», «Книга секретов», «Копье Лонгина».

4. Абстрактная комната с массой загадок и головоломок: «План 52», «Загадочный куб», «Hint Hunt», «Похитители памяти».

5. Детективные истории, поиски исчезнувших людей: «Секретная комната», «Киллер», «Убийство мистера Е».

6. Поклонники Гарри Поттера получат возможность овладеть начальными навыками магии в «Школе колдовства».



Если вас только двое, то вам подойдет квест «2 Tickets 2 Ride», в котором вы за час должны спасти Лондон от коварного маньяка. Если же вы отправляетесь в приключение большой компанией, то вам подойдут:



• «Сухой закон» – квест, который перенесет вас в 20-е годы прошлого века. Сюжет связан с ограблением и побегом от полиции. Игра рассчитана на группу до 10 человек;

• «В комнате с зомби» – игра с традиционным заданием найти ключ и выбраться из комнаты. В поисках участвует до 12 человек. Зомби, прикован на цепи, которая через каждые пять минут становится длиннее.



Обращайте внимание на возрастные ограничения. Некоторые игры противопоказаны маленьким детям. Без родителей посещать квест-комнаты можно только по достижении 16 лет.



