В Киеве резко пошла вверх заболеваемость гриппом и ОРВИ среди школьников

В Киеве заболевших гриппом и ОРВИ школьников стало на 25% больше - зарегистрировано 5786 случаев. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.



Как отметил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, в сравнении с предыдущей неделей наблюдается рост заболеваемости за счет детей.



Всего взрослых заболело 5955 вместо 6066 за 3-ю неделю, снижение на 1,9%; детей же заболело 13 681 в сравнение с 11 322 ранее, рост составил 17,2%.



"В структуре заболеваемости дети составляют 69,8%, на предыдущей неделе - 65,1%. Среди школьников наблюдается рост заболеваемости на 25% - 5786 случаев, составляет 42,3% от общего количества детей, заболевших (за 3-ю неделю 4339 - 38,3%), и 29,5% (за 3-й неделю - 25%) от общего количества лиц, обратившихся за медицинской помощью", - отметил Николай Поворозник.



По его словам, в учреждения здравоохранения города за 4-ю неделю текущего года госпитализированы 195 человек, из них - 134 ребенка.



Всего за 4-ю неделю эпидсезона показатель заболеваемости составил 671,1 и ниже эпидемического порога на 41,9%. В Киеве зарегистрировано 19 636 больных гриппом и ОРВИ, наблюдается рост заболеваемости на 11,4%.

