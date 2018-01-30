Комитет Европарламента одобрил запуск санкционной процедуры ЕС против Польши

Комитет Европарламента по гражданским свободам, внутренним делам и юстиции поддержал решение Еврокомиссии запустить санкционную процедуру против Польши за нарушения европейских принципов в местной судебной реформе. Как передает корреспондент ТАСС, за это предложение проголосовали 33 депутата при необходимых 23. Эта процедура может привести к временному лишению Варшавы права голоса в совете ЕС, что станет первым прецедентом в истории Европейского союза.



"Европарламент приветствует решение Еврокомиссии о запуске в отношении Польши процедуры, предусмотренной в первом параграфе седьмой статьи Договора о Европейском союзе", - говорится в одобренном комитетом проекте резолюции.



Теперь это решение должна утвердить пленарная сессии Европарламента, которая пройдет в феврале. Из Европарламента решение о запуске санкционной процедуры против Польши будет направлено в Совет ЕС, где оно должно быть окончательно утверждено путем голосования. Оно будет одобрено, если за него выскажется квалифицированное большинство стран сообщества - 22 из 27 (за исключением самой Польши).



Еврокомиссия 20 декабря запустила санкционную процедуру против Польши за нарушение фундаментального принципа независимости суда. Первый заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс, оглашая это решение, акцентировал внимание на том, что Еврокомиссия на протяжении двух лет безрезультатно пыталась достичь взаимопонимания с Варшавой по судебной реформе.



Постановление комитета Европарламента не вносит ничего нового в дискуссию о верховенстве закона в республике. Об этом заявил в воскресенье заместитель главы польского МИД Конрад Шиманьский.



"Мне кажется, что повторение одного и того же больше одного раза не имеет никакого смысла", - сказал он. "Это постановление не привносит ничего нового в дискуссию, которая ведется, и в политический процесс, который в последнее время перешел в новое измерение", - цитирует слова Шиманьского Польское агентство печати.



В середине декабря парламент Польши принял законы о реформе Национального судебного совета страны и Верховного суда. Теперь 15 членов совета, который назначает всех судей, будут избираться на четырехлетний срок Сеймом, а не в судебной среде, как это делалось ранее. Каждая фракция сможет предложить девять кандидатов. Верховный суд получит право по представлению местных судов пересматривать дела, решения по которым были уже вынесены в течение последних 20 лет.



В июле одобрение в Сейме и Сенате Польши судебной реформы, предложенной правящей партией "Закон и справедливость", вызвало акции протеста, в которых приняли участие свыше 100 тыс. человек. В этих условиях президент Анджей Дуда применил право вето в отношении пакета документов о реформе, которые до этого были утверждены парламентом страны, за исключением одного закона об общих судах. Глава государства разработал собственный план реформы судебной системы. Нововведения вызвали беспокойство во многих европейских столицах, а также в Еврокомиссии, которая запустила в отношении республики официальное расследование.

